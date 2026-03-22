150 Jahre Alte Nationalgalerie: Skandalgemälde im Zentrum von Jubiläums-Ausstellung

Berlin - Mit einem umfangreichen Programm hat die Alte Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel den 150. Geburtstag ihres Gebäudes gefeiert.

Das Gemälde "Mors Imperator" der Malerin Hermione von Preuschen (1854-1918) galt seinerzeit als Majestätsbeleidigung. © Carsten Koall/dpa

Zahlreiche Führungen zu verschiedenen Themen samt einiger Überraschungen wurden kostenlos angeboten. Am Nachmittag sollte die Kabinettausstellung "Skandal! Hermione von Preuschen und der Mors Imperator" präsentiert werden.

Die Kabinettsausstellung nimmt ein Gemälde in den Fokus, das schon den Kunstbetrieb im jungen Kaiserreich in Atem gehalten habe, hieß es. 1887 sorgte das spektakuläre Bild in Berlin für eine Sensation: "Mors Imperator" (übersetzt: "Der Tod ist der Herrscher"), gemalt von der Künstlerin Hermione von Preusschen (1854–1918).

Das Werk galt als Majestätsbeleidigung von Kaiser Wilhelm I., der bereits 90 Jahre alt war. Die Jury der Königlichen Akademie der Künste wies es zurück. Daraufhin habe es die Malerin in eigener Regie ausgestellt und einen großen Publikumserfolg erzielt. Die Alte Nationalgalerie zeige dieses lange als verschollen geglaubte Gemälde nun erstmals wieder öffentlich und stelle die damals prominente Künstlerin dem heutigen Publikum vor.