Berliner CSD gibt sich kämpferisch und läuft unter besonderem Schutz

Berlin - Nach kontroversen Debatten um das Hissen der Regenbogenflagge soll es beim diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Berlin besonders laut und kämpferisch werden. Zunehmende rechte Anfeindungen sorgen für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin werden in diesem Jahr wieder Hunderttausende Teilnehmer erwartet. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Die Veranstalter rechnen mit mehreren hunderttausend Teilnehmern. Für Sicherheit soll die Polizei mit einem größeren Einsatz sorgen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind 1300 Polizisten im Einsatz.

Außerdem sind etwa 1000 zusätzliche Kräfte privater Unternehmen mit dabei. Hinzu kommen unter anderem 280 Ärzte und Sanitäter.

Unter dem Leitsatz "Wir hören nicht auf, bis alle gehört werden!" zieht der Demonstrationszug am Samstag durch die Berliner Innenstadt.

Der CSD will mit 80 Trucks und 100 unterschiedlichen Gruppen dem politischen Gegenwind und zunehmenden Anfeindungen von Rechtsextremen etwas entgegensetzen.

In der jüngsten Vergangenheit hatten in Deutschland mehrfach Rechtsextremisten gegen CSD-Veranstaltungen mobil gemacht. In Berlin ist diesen Samstag eine Gegendemonstration unter dem Motto "Gemeinsam gegen den CSD-Terror und der Identitätsstörung" - inklusive falschem Artikel - mit 400 Teilnehmern angemeldet.

Mit Blick auf die Sicherheitslage sagte CSD-Pressesprecherin Sandrina Koemm-Benson: "Wir wünschen uns sehr, dass nichts passiert" und ergänzte: "Wir sind auf alles so weit vorbereitet."