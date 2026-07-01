210.000 Fans bei Rekordhitze: Bruno Mars verwandelt Olympiastadion in Party-Hölle

Berlin - Nicht nur das Thermometer lief am Wochenende heiß: Während Berlin bei Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke schwitzte, brachte Bruno Mars (40) das Olympiastadion endgültig zum Kochen. Rund 210.000 Fans feierten den Weltstar an drei ausverkauften Abenden. TAG24 war live dabei.

Rund zwei Stunden performte Bruno Mars jeden Abend für seine Fans. © TAG24

Nach neun Jahren kehrte Bruno Mars mit seinem Ende Februar veröffentlichten Album "The Romantic" auf die Bühne zurück. Seine einzigen drei Deutschlandkonzerte spielte der US-Superstar am Wochenende sowie am Montag im Berliner Olympiastadion – ausgerechnet während der Hitzewelle.

Doch die Fans waren bestens auf die Temperaturen vorbereitet: Fächer, Mini-Ventilatoren und luftige Sommeroutfits gehörten zur Standardausrüstung. Beim Dresscode dominierte vor allem eine Farbe: Rot. Ob rote Kleider, Hemden, Herzen oder Rosen als Accessoires: Das romantische Motto der Tour spiegelte sich auch im Publikum wider.

Eines war schnell klar: Nicht nur die sommerlichen Temperaturen sorgten für schweißtreibende Momente. Mit seiner markanten Stimme und einer energiegeladenen Show brachte der vielfache Grammy-Gewinner das Olympiastadion rund zwei Stunden lang zum Kochen.

"Wer weiß, wann er wieder mal nach Deutschland kommt. Wir müssen das genießen. Er ist ein Weltstar", sagte eine Mutter zu ihrer Tochter neben mir. Auch andere junge Frauen konnten ihre Freudentränen kaum zurückhalten und mussten darauf achten, nicht vor Emotionen überzusprudeln.

Spätestens bei Hits wie "Grenade", "Locked Out of Heaven", "Just the Way You Are" und "Uptown Funk" hielt es kaum noch jemanden auf den Sitzen. Es wurde getanzt, gesprungen und aus voller Kehle mitgesungen – selbst in den obersten Reihen. Zeitweise war der Jubel der rund 70.000 Fans so laut, dass der 40-Jährige unterbrechen musste und das Publikum die Songs allein weitersingen ließ.