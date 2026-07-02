Mode-Fieber in Berlin: Fashion Week bringt frische Trends in die Hauptstadt

Berlin - Der Kleiderschrank braucht ein Update? In Berlin startet an diesem Donnerstag die Fashion Week und liefert jede Menge Inspiration.

Auf der Berliner Fashionweek liegt der Fokus weniger auf großen Luxusmarken, sondern eher auf jungen Designern. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Zum Auftakt der Fashion Week werden an diesem Donnerstag die neuesten Kollektionen von William Fan, Andrej Gronau und Taskin Goec präsentiert. Am Abend folgt das offizielle Eröffnungsdinner in der Orangerie von Schloss Charlottenburg.

Die Fashion Week zieht sich quer durch die Hauptstadt: Shows steigen unter anderem im alten Kongresszentrum ICC, auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof, auf dem RAW-Gelände sowie im Hotel Adlon.

Doch anders als in Paris oder Mailand liegt der Fokus in Berlin weniger auf großen Luxusmarken, sondern auf jungen Designern, kreativen Konzepten und neuen Labels. Dabei setzen viele der Newcomer-Designer auf recycelte Materialien, Kreislaufwirtschaft und faire Produktionsbedingungen.

Die Modenschauen sind nur für geladene Gäste oder akkreditierte Fachbesucher zugänglich. Viele Designer und Labels öffnen ihre Showrooms oder kooperieren mit Shops in der Stadt. Dort kannst du Kollektionen direkt ansehen oder sogar kaufen.