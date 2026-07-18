Glitzer und Glatzen: Lollapalooza-Festival in Berlin geht los

Berlin - Wieder Festival-Feeling in der Hauptstadt: Am Samstag startet das jährliche Lollapalooza-Festival in Berlin .

Auf dem Festival werden auch in diesem Jahr wieder rund 50.000 Musikfans erwartet. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Auf dem Gelände am Olympiastadion wird am Wochenende das Lollapalooza-Festival mit internationalen Stars gefeiert. Zu den Headlinern gehören US-Rapper Pitbull (45), die britische Sängerin Lily Allen (41), Popmusikerin Lorde (29) aus Neuseeland und der deutsche Sänger Zartmann (27).

Neben den für Festivals typischen Glitzeroutfits dürften sich dieses Jahr viele Menschen mit Glatzenkappen auf dem Festival tummeln. Auf Konzerten des Headliners Pitbull hat das Tradition.

Nach Angaben einer Sprecherin werden an beiden Tagen jeweils rund 50.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.