"Aus dem Ruder gelaufen": Wie die Berliner Kunst die Spiritualität entdeckt und daran scheitert

Berlin - Das Kunstprojekt "Signature Move" aus Berlin war in diesem Jahr mit großen Ambitionen gestartet: In einer zum Ausstellungsraum umfunktionierten Privatwohnung zeigte die Schau Werke von lokalen und international renommierten Künstlern - alles mit organisiert von Ex-Drogenabhängigen. Doch schon nach Ausstellung Nummer zwei steht das Projekt vor dem Aus. TAG24 hat einen der Protagonisten getroffen.

Im Rahmen von "Signature Move 2" fand auch eine traditionelle Kambô-Zeremonie in den Ausstellungsräumen statt. © Signature Move

Beim zweiten Besuch im Corbusierhaus im Westend wirkt Alex Winterstein (34) müde. Der Künstler schluckt eine Tablette des Antidepressivums Venlafaxin und murmelt wie zur Entschuldigung: "Ist nur vorübergehend."

"Das ist alles irgendwie aus dem Ruder gelaufen", seufzt der Kurator und meint die Entwicklung des "Signature Move"-Projekts. Die frühere Unbedarftheit sei einer zunehmenden Frömmigkeit gewichen.

Gerade ist die Ausstellung "Signature Move 2" zu Ende gegangen, die Winterstein erneut mit Daniel Hopp (38) kuratiert hat. "Ein Erfolg. Das schon", so der 34-Jährige - ein Erfolg wohl nicht zuletzt, weil ein unerwarteter Todesfall am Rande der Vorgängerausstellung dem aktuellen Projekt einigen Rückenwind beschert hatte.

Der Tod - auch bei "Signature Move 2" spielte er eine zentrale Rolle. In dem dort gezeigten Dokumentarfilm "Nichts für die Ewigkeit" von Britta Wandaogo (60) begleitet die Regisseurin das Leben und Sterben ihres drogenabhängigen Bruders Dirk mit der Kamera.

Die britische Künstlerin Suzanne Treister (67) wiederum setzt sich mithilfe neuer Technologien mit alternativen Welten und neuen Glaubenssystemen auseinander, Alexander Roob (69) beschäftigt sich in seinem Werk mit Alchemie und Mystik.

Alex Winterstein berichtet, dass "Signature Move 2" und die Folgeausstellungen ursprünglich jeweils eines der zwölf spirituellen Prinzipien der Narcotics Anonymous (NA) - einem an die Anonymen Alkoholiker angelehnten Selbsthilfeprogramm - als Motto haben sollten.