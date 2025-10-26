Berlin im Halloween-Fieber: Hier wird besonders gruselig gefeiert!

Berlin - Süßes, Saures oder Feiern bis in die Nacht? In Berlin und Umgebung locken rund um Halloween wieder zahlreiche Grusel-Partys.

Halloween-Fans sollten auch in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Halloweenparty in der Kulturbrauerei

Eine der größten Partys dürfte erneut in den Clubs der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg steigen. Soda, Club23, Alte Kantine sowie das Kessel- und Maschinenhaus haben sich zusammengetan und sind alle mit einem Ticket zugänglich.

Auf 18 Floors legen Dutzende DJs sowohl Freitag- (31. Oktober) als auch Samstagnacht (1. November) auf. Die Clubs werden aufwendig dekoriert. Kostüme sind erwünscht.

Horrornächte im Filmpark Babelsberg

Im Filmpark Babelsberg in Potsdam jagen während der Horrornächte Monster, Zombies und andere Kreaturen die Besucherinnen und Besucher übers Gelände und durch Korridore und Gänge. Die Veranstaltungen sind noch für den 26. und 31. Oktober geplant sowie für den 1., 7. und 8. November.

Halloween Haunt in der Malzfabrik (ab 18)

Wer auf echten Grusel steht, kommt möglicherweise beim Halloween Haunt in der Malzfabrik in Tempelhof auf seine Kosten. Bei Strobolicht, Nebel und Dunkelheit jagen einen die sogenannten Nightcrawlers durch die Gänge. Besucherinnen und Besucher müssen für das Halloween-Ereignis mindestens 18 Jahre alt sein. Wem es zu viel wird, der kann ein Lösungswort verwenden - doch dann endet der Besuch unverzüglich.