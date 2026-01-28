Berlinale 2026: Filmfestival gibt diesjährige Jury bekannt

Berlin - Rund zwei Wochen vor Festivalbeginn hat die Berlinale bekannt gegeben, wer gemeinsam mit Jurypräsident Wim Wenders (80) über die Auszeichnungen entscheidet.

Ab dem 12. Februar wird Berlin wieder die Filmhauptstadt der Welt. © Michael Kappeler/dpa

Der Internationalen Jury gehören neben dem deutschen Regisseur ("Perfect Days", "Paris, Texas") noch sechs weitere Filmschaffende an.

Dazu gehören der US-Regisseur Reinaldo Marcus Green (44, "Bob Marley: One Love", "King Richard"), die japanische Filmemacherin Hikari (48, "Rental Family") und die polnische Produzentin Ewa Puszczyńska (71, "The Zone of Interest", "Cold War - Der Breitengrad der Liebe").

Außerdem in der Jury des Berliner Filmfestivals: die südkoreanische Schauspielerin Bae Doona (46, "Cloud Atlas", "Rebel Moon"), der indische Regisseur, Produzent und Archivar Shivendra Singh Dungarpur (56, "Celluloid Man") sowie der Filmemacher Min Bahadur Bham (41, "Shambhala") aus Nepal.