Hollywood-Glamour in der Hauptstadt: Diese Stars bringen Glanz zur Berlinale

Die Berlinale holt ein wenig Hollywood nach Berlin: Filmstars wie Elle Fanning, Pamela Anderson und Channing Tatum sollen abseits der Leinwand zu sehen sein.

Von Sabrina Szameitat, Julia Kilian

Berlin - Die Berlinale holt ein wenig Hollywood nach Berlin: Filmstars wie Elle Fanning (27), Pamela Anderson (58) und Channing Tatum (45) sollen abseits der Leinwand zu sehen sein.

Bei den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin werden die neuen Filme mit Elle Fanning (27, l.), Pamela Anderson (58) und Channing Tatum (45) gezeigt.
Bei den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin werden die neuen Filme mit Elle Fanning (27, l.), Pamela Anderson (58) und Channing Tatum (45) gezeigt.  © Ian West/PA Wire/dpa; Jordan Strauss/Invision/AP/dpa; Ian West/PA Wire/dpa

Im Wettbewerb gehen 22 Produktionen ins Rennen um den Goldenen Bären, wie Festivalchefin Tricia Tuttle in Berlin sagte. Angekündigt sind auch Filme mit US-Star Amy Adams (51) und Schauspielerin Sandra Hüller (47).

Drei deutsche Regisseure sind im Wettbewerb dabei - Ilker Çatak (42) ("Gelbe Briefe"), Angela Schanelec (63, "Meine Frau weint") und Eva Trobisch (42, "Etwas ganz Besonderes"). Die Berlinale - neben Cannes und Venedig eines der großen Filmfestivals - wird am 12. Februar eröffnet.

Noch ist unklar, welche Filmstars dann auch nach Deutschland kommen. Meist bringen die Filmteams ihre Stars aber mit in die deutsche Hauptstadt, die zugegebenermaßen dann deutlich niedrigere Temperaturen aushalten müssen als im südfranzösischen Cannes im Mai.

Einige bekannte Gäste sind in Nebenreihen angekündigt - zum Beispiel Ethan Hawke (55) und Russell Crowe (61) im Film "The Weight", der als Special Gala läuft. Für Fantrubel dürfte auch Popstar Charli XCX (33, "Brat") sorgen.

Die britische Musikerin spielt in "The Moment" mit. Der Film ist laut Ankündigung eine Mockumentary, feministische Selbstermächtigung und ein ironischer Meta-Kommentar auf das Musikgeschäft zugleich. Neben Alexander Skarsgård (49) ist auch Unternehmerin Kylie Jenner (28) in dem Film zu sehen.

Schauspieler Ethan Hawke (55) wird definitiv bei der Berlinale dabei sein.
Schauspieler Ethan Hawke (55) wird definitiv bei der Berlinale dabei sein.  © Lucy North/PA Wire/dpa

Kommt Timothée Chalamet wieder zur Berlinale?

Ob Kylie Jenner (28) mit Partner Timothée Chalamet (30) zur Berlinale kommt, bleibt abzuwarten.
Ob Kylie Jenner (28) mit Partner Timothée Chalamet (30) zur Berlinale kommt, bleibt abzuwarten.  © Jordan Strauss/Invision/dpa

Spekuliert wurde auch, ob auch Jenners Partner - Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) - wieder nach Berlin kommen wird, nachdem er dort 2025 schon das Biopic "Like A Complete Unknown" über Musik-Legende Bob Dylan (84) präsentiert hatte.

Sein neuer Film, die Abenteuerkomödie "Marty Supreme" über einen ambitionierten Tischtennisspieler, hätte vom Zeitpunkt her gut in den Rahmen der Berlinale gepasst: Er startet kurz nach Festivalende in den deutschen Kinos. Angekündigt wurde der Film jedoch nicht.

Erwartet wird auch Schauspielerin Amanda Seyfried (40) mit dem Musicalfilm "The Testament of Ann Lee". Der "The Last of Us"-Star Bella Ramsey (22) und Neil Patrick Harris (52, "How I Met Your Mother") spielen im Coming-of-Age-Film "Sunny Dancer" mit. Auch auf der Gästeliste: die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (72), die mit Lars Eidinger (49) in "Die Blutgräfin" von Ulrike Ottinger zu sehen ist.

Regisseur Wim Wenders ("Paris, Texas") leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Schauspielerin Michelle Yeoh (63)("Wicked", "Everything Everywhere All at Once") erhält den Goldenen Ehrenbären.

Komponist Max Richter (59) wird mit der Berlinale Kamera geehrt. Die Laudatio soll Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (43) halten, mit der Richter an ihrem neuen Drama "Hamnet" zusammengearbeitet hat.

