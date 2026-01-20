Hollywood-Glamour in der Hauptstadt: Diese Stars bringen Glanz zur Berlinale

Berlin - Die Berlinale holt ein wenig Hollywood nach Berlin : Filmstars wie Elle Fanning (27), Pamela Anderson (58) und Channing Tatum (45) sollen abseits der Leinwand zu sehen sein.

Bei den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin werden die neuen Filme mit Elle Fanning (27, l.), Pamela Anderson (58) und Channing Tatum (45) gezeigt. © Ian West/PA Wire/dpa; Jordan Strauss/Invision/AP/dpa; Ian West/PA Wire/dpa

Im Wettbewerb gehen 22 Produktionen ins Rennen um den Goldenen Bären, wie Festivalchefin Tricia Tuttle in Berlin sagte. Angekündigt sind auch Filme mit US-Star Amy Adams (51) und Schauspielerin Sandra Hüller (47).

Drei deutsche Regisseure sind im Wettbewerb dabei - Ilker Çatak (42) ("Gelbe Briefe"), Angela Schanelec (63, "Meine Frau weint") und Eva Trobisch (42, "Etwas ganz Besonderes"). Die Berlinale - neben Cannes und Venedig eines der großen Filmfestivals - wird am 12. Februar eröffnet.

Noch ist unklar, welche Filmstars dann auch nach Deutschland kommen. Meist bringen die Filmteams ihre Stars aber mit in die deutsche Hauptstadt, die zugegebenermaßen dann deutlich niedrigere Temperaturen aushalten müssen als im südfranzösischen Cannes im Mai.

Einige bekannte Gäste sind in Nebenreihen angekündigt - zum Beispiel Ethan Hawke (55) und Russell Crowe (61) im Film "The Weight", der als Special Gala läuft. Für Fantrubel dürfte auch Popstar Charli XCX (33, "Brat") sorgen.

Die britische Musikerin spielt in "The Moment" mit. Der Film ist laut Ankündigung eine Mockumentary, feministische Selbstermächtigung und ein ironischer Meta-Kommentar auf das Musikgeschäft zugleich. Neben Alexander Skarsgård (49) ist auch Unternehmerin Kylie Jenner (28) in dem Film zu sehen.