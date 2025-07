Taylor Swift bei Madame Tussauds in Berlin: Das gab es noch nie!

Mit 13 Figuren spielt das Museum auf die Glückszahl der Sängerin an. 40 Künstler arbeiteten über 14 Monate an dem Projekt. Jede entstandene Figur ist einzigartig und trägt ein einzigartiges Outfit der Tour.

Der parallel stattfindende Launch an mehreren Standorten sei "das ambitionierteste Projekt in der 250-jährigen Geschichte von Madame Tussauds", hieß es dort.

In 13 Städten auf vier Kontinenten werden die neuen Taylors, die eine Hommage an deren gerade zu Ende gegangene Eras-Tour sind, am Mittwoch gleichzeitig enthüllt, wie Madame Tussauds mitteilte.

40 Künstlerinnen arbeiteten weltweit an den neuen Figuren. © Madame Tussauds Berlin

In Berlin ist die "Lover"-Era angesagt, aus der unter anderem Hits wie "Lover", "Cruel Summer" und "ME" stammen. Angelehnt an Taylors Konzert in Hamburg trägt die neue Wachsfigur ein detailgetreues Replikat des silbernen, kristallbesetzten Doppelreiher-Blazers von Versace – inklusive Body darunter.



Dazu gibt es kniehohe Stiefel von Christian Louboutin mit handapplizierten Silber-Strasssteinen, die von "The Maison" zur Verfügung gestellt werden. Das Mikrofon wurde von dem Unternehmen "Rebel Stage Gear UK" angefertigt, das auch die Originalmikrofone für die Tour gestaltet hat.

Senior Figure Stylist Danielle Cullen betonte: "Viele Looks wurden speziell auf die jeweilige Stadt zugeschnitten – so entsteht für Swifties weltweit ein einzigartiges Wiedererleben dieser historischen Tour, wie es nur Madame Tussauds ermöglichen kann."

Mit der Aktion übertrifft Madame Tussauds sogar die Präsentation von sieben Harry-Styles-Figuren 2023 und acht Lady-Gaga-Figuren 2011. Die Standorte der neuen Figuren sind: Amsterdam, Berlin, Blackpool, Budapest, Hollywood, Hongkong, Las Vegas, London, Nashville, New York, Orlando und Sydney – eine weitere Figur geht als Tourmodell zunächst in Shanghai an den Start.



Nach der Premiere am Mittwoch ist die Berliner Taylor ganz regulär ab Donnerstag, 24. Juli, bei Madame Tussauds Unter den Linden zu sehen.