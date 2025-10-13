Berliner Crew schreibt Geschichte bei US-Talentshow

Berlin - "Es war die schönste Zeit meines Lebens für mich": Die Mitglieder wie die 25-jährige Christina Minz vom Berliner Tanzensemble "Team Recycled" schauen trotz Niederlage auf eine eindrucksvolle Zeit zurück.

Die Tanzcrew "Team Recycled" hat bei "America's Got Talent" für Furore gesorgt. © -/Flying Steps/Team Recycled/dpa

Das Ensemble der Tanzschule Flying Steps hatte es im September bis ins Finale von der US-amerikanischen Castingshow "America's Got Talent" (AGT) geschafft: mit Hip-Hop-Tanzakrobatik als erste deutsche Tanzgruppe.

Die Teilnahme an der Talentshow sei ein surreales Erlebnis gewesen, sagt Minz. "Wir waren natürlich schon alle nervös. Da auch noch Juroren zu haben, die Weltstars sind, das hat die Sache nicht einfacher gemacht." Insgesamt zehn Finalisten waren um das Preisgeld von einer Million Dollar gegeneinander angetreten.

Jeffrey Jimenez hat das Ensemble 2010 mitgegründet und ist stolz darauf, dass es sein Team bis nach Los Angeles geschafft hat - auch wenn es die Million nicht gewonnen hat. Für uns als Tanzgruppe ist AGT die Olympiade und da als deutsches Team anzutreten und Deutschland zu vertreten bedeutet uns eigentlich alles."

Mit ihrer Performance im Viertelfinale überzeugten die 45 Tänzer und Tänzerinnen derart, dass Schauspieler-Juror Howie Mandel (69) den Golden Buzzer drückte und die Truppe damit gleich ins Finale schickte.