Hollywood-Stars Tom Holland und Zendaya erobern in Berlin Herzen der "Spider-Man"-Fans

Berlin - Einige kamen im "Spider-Man"-Anzug, andere kreischten und zückten ihr Handy für ein Selfie: Umgeben von Tausenden Fans haben die Hollywood-Schauspieler Zendaya (29) und Tom Holland (30) in Berlin einen ersten Vorgeschmack auf den neuen "Spider-Man"-Film gegeben.

Tom Holland (30) und Zendaya (29) kamen zum Fan-Event "Spider-Man: Brand New Day" in Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Bereits Stunden vor dem Auftritt versammelten sich Menschen trotz teils praller Sonne bei dem Fan-Event an der Uber-Arena.

Dort nahmen sich die Schauspieler, die privat ein Paar sind, Zeit für ihre Fans, machten Fotos mit ihnen und gaben Autogramme. Die Veranstalter sprachen von rund 5000 Menschen vor Ort. Auf Plakaten waren Sprüche wie "I adore you" ("Ich bewundere dich") oder "The only spider I'm not afraid of" ("Die einzige Spinne, vor der ich keine Angst habe") zu lesen. Fußballstar Lukas Podolski (41) kam zum Torwandschießen auf dem Areal vorbei.

"Spider-Man: Brand New Day" startet zwar erst am 29. Juli in den deutschen Kinos, Holland und Zendaya sind aber jetzt schon auf Pressetour. Der Film selbst wurde in Berlin allerdings nicht gezeigt. Für Hauptdarsteller Holland ist es der vierte "Spider-Man" Film.

"Die gesamte Produktion war ein Traum. Einige Schauspieler kamen zurück, neue kamen hinzu. Sie waren alle fantastisch", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.