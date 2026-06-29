"People"-Festival Berlin: Hollywood-Star Cillian Murphy im Line-up

Berlin - Schauspielstar Cillian Murphy (50), bekannt aus der Erfolgsserie "Peaky Blinders" und dem Oscar-prämierten Film "Oppenheimer", taucht im Line-up des diesjährigen "People" Festivals in Berlin auf. Allerdings nicht als Schauspieler, sondern offenbar als DJ.

Schauspieler Cillian Murphy (50) wird in Berlin sein musikalisches Können zeigen. © Jens Kalaene/dpa

Nach acht Jahren kehrt das Festival vom 10. bis 11. Oktober ins historische Funkhaus an der Nalepastraße zurück. Bereits am 4. Oktober treffen dort rund 180 Musiker zusammen, um gemeinsam Musik zu machen.

Das Festival wurde unter anderem von Bon-Iver-Kopf Justin Vernon (45) sowie den Zwillingsbrüdern Aaron und Bryce Dessner (50) von The National gegründet.

Anders als bei klassischen Musikfestivals gibt es keine festen Timetables. Stattdessen setzt die Veranstaltung auf spontane Kollaborationen. Wer ein Ticket kauft, weiß im Vorfeld nicht, welche Künstlerinnen und Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen werden.

Nach Angaben der Veranstalter sollen an dem Wochenende rund 200 Uraufführungen auf insgesamt elf Bühnen gezeigt werden. Neben deutschen Musikgrößen wie AnnenMayKantereit-Frontmann Henning May (34) und Popmusiker Bosse (46, "Schönste Zeit") sticht vor allem ein Name im Line-Up ins Auge: Cillian Murphy.