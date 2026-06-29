Nanu, was macht Uma Thurman denn im Samurai Museum in Berlin?

Berlin - Uma Thurman (56) in Berlin ? Das Samurai Museum bringt aktuell mit einer zeitlich begrenzten Sonderpräsentation Filmgeschichte und die historische Kultur Japans zusammen.

Die Wachsfigur der US-Schauspielerin Uma Thurman (56) ist bis Ende Oktober im Samurai Museum in Berlin-Mitte zu sehen. © Samurai Museum

Bis Ende Oktober ist dort eine Wachsfigur von Uma Thurman in ihrer Rolle als "Bride" aus Quentin Tarantinos (63) Film "Kill Bill" zu sehen, wie das Museum mitteilte.

Die Figur entstand in Kooperation mit Madame Tussauds Berlin und wird erstmals im Kontext einer Ausstellung zur Samurai-Kultur präsentiert.

Die Ausstellung zeigt die Filmfigur bewusst zwischen originalen Rüstungen, Schwertern und weiteren Exponaten aus dem feudalen Japan. Die thematische Nähe ist bereits im Film selbst angelegt: "Kill Bill" bedient sich zahlreicher Motive aus der japanischen Schwertkampftradition und verknüpft diese mit Elementen moderner Popkultur.

In den vergangenen Wochen hatte das Museum in den sozialen Netzwerken bereits versteckte Hinweise auf die Sonderausstellung gegeben, unter anderem tauchte immer wieder die Farbe Gelb auf – eine Anspielung auf den ikonischen Trainingsanzug der Filmfigur.