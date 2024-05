Caspar David Friedrich in Berlin: Lohnt sich die Hype-Ausstellung?

Berlin - Mit "Unendliche Landschaften" wartet die Alte Nationalgalerie in Berlin zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774–1840) mit einer echten Blockbuster-Ausstellung auf. Doch lohnt sich der Besuch? TAG24 war vor Ort.

Wer in die Ausstellung will, muss sich hinten anstellen. © Jens Kalaene/dpa

Lange Schlangen an der Museumsinsel, mehr als 20.000 Besucher allein in der ersten Woche seit dem Ausstellungsstart am 19. April - der Hype um die Berliner Werkschau von Deutschlands berühmtesten Romantik-Maler ist definitiv real.

Trotzdem - das sei hier zugegeben - am Anfang waren da Vorurteile aufseiten des TAG24-Redakteurs.

Denkt man an Caspar David Friedrich, denkt man unweigerlich an einsame Männer, die gedankenverloren ins Weite starren, an düster-knorrige Bäume und verfallene Ruinen. Ist das nicht eigentlich ziemlicher Romantik-Kitsch?

Doch dann betritt man das Ausstellungskapitel zu den "Bilderpaaren", der auf zwei Stockwerke verteilten Schau, und steht vor dem wohl berühmtesten Bilderpaar des in Greifswald geborenen Künstlers: dem "Mönch am Meer" (1808-1810) und der "Abtei im Eichwald" (1809-1810).

Der einsame Wanderer, die kahlen Bäume, sogar die Ruine - klar, alles da. Doch zugleich ist da das Spiel von Licht und Schatten, von Helligkeit und Dunkelheit, von Nähe und Ferne, das diesen Landschaften etwas ungeheuer Atmosphärisches verleiht.

Etwas Atmosphärisches, das selbst den Kunst-Laien auf einer Gefühlsebene anzusprechen vermag und den Betrachter in diese - der Ausstellungstitel sagt es ja - unendlichen Landschaften hineinzieht.