Christopher Street Day: Hunderttausende wollen durch Berlin ziehen

Berlin - Hunderttausende werden am Samstag in Berlin zum Christopher Street Day (CSD) erwartet.

Mit einer großen Demonstration wird der Christopher Street Day in Berlin gefeiert. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Die Demonstration soll mittags (11.30 Uhr) beginnen und dann an der Siegessäule vorbei zum Brandenburger führen. Abends tritt Sängerin Sarah Connor (46, "Wie schön du bist", "Vincent") auf, für den Vortag war bereits Rapperin Ikkimel (29, "Fußballmänner") angekündigt.

Das Motto lautet diesmal "Haltung ist hot". Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.

Mit dem CSD wird an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.