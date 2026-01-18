Clubs schließen, neue machen auf: Wo kann man 2026 in Berlin gut feiern?

Berlin - Flughafen Tegel, Avus und vielleicht ein neues SchwuZ: Nach Einschätzung der Clubcommission lässt es sich in Berlin auch in diesem Jahr gut feiern.

Das Berghain in Friedrichshain ist immer noch eine Instanz für Technofans aus der ganzen Welt. Doch in der Hauptstadt gibt es auch neue Clubs zu entdecken. © Fabian Sommer/dpa

"Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist jetzt auch nicht das Damoklesschwert, das über Berlin hängt, und nächstes Jahr gibt es keine Clubs mehr", sagte der Vorstandsvorsitzende Marcel Weber der Deutschen Presse-Agentur. Statt einem Clubsterben sieht Weber eine Neusortierung.

Der queere Kultclub SchwuZ feierte im vergangenen November seine vorerst letzte Party. Das SchwuZ hatte Ende Juli Insolvenz angemeldet.

Damals erklärten die Betreiber, man habe die Reißleine ziehen müssen, bevor die Zahlungsunfähigkeit eintrete. Trotz Sparmaßnahmen und struktureller Veränderungen sei die wirtschaftliche Lage ernster als erwartet gewesen.

Wie es weitergeht, ist noch offen. "Die letzte Zeit haben wir für interne Absprachen, Sondierungen und natürlich auch den Blick in die Zukunft genutzt." Spruchreif ist noch nichts, das könnte sich aber "zeitnah" ändern, hieß es aus dem SchwuZ.

Auch Marcel Weber von der Clubcommission sagte, die letzte Messe sei noch nicht gelesen. Es gebe Bestrebungen, einen neuen Standort zu finden, und Hoffnung auf eine Wiedereröffnung noch in diesem Jahr.

Zudem könnten auch am bisherigen Standort wieder Clubnächte stattfinden. Unter den Bewerbungen für eine Nachfolgenutzung der Räume seien auch erfahrene Akteure aus der Berliner Clubszene, sagte Weber.