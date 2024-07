CSD: Herbert Grönemeyer unterstützt queere Community

Berlin - Sänger Herbert Grönemeyer (68) hat am Abend als Special Guest beim Berliner Christopher Street Day am Brandenburger Tor gespielt.

Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. © Anna Ross/dpa

In Artikel 3 heißt es bisher: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden."

Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. 75 Wagen und Dutzende Fußgruppen, die sich zu Lady Gagas (38)"Born this way" in Bewegung gesetzt hatten, zogen bis zur Siegessäule.

Von dort ging es zu Fuß weiter zur Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor.