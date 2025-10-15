Demo statt Party: Wie Berlin der Langeweile zu Silvester trotzen will

Berlin - Die traditionelle ZDF-Silvestershow am Brandenburger Tor gibt es nicht mehr. Aber was sind die Alternativen? Einfach zu Hause bleiben müssen die Berliner wohl nicht.

Auch ohne große Party soll es zum Jahresausklang ein großes Feuerwerk am Brandenburger Tor geben. © Jörg Carstensen/dpa

Ein Bündnis von Kulturschaffenden ruft zu einer Kundgebung an dem Berliner Wahrzeichen auf. Auf Silvester am Brandenburger Tor sang- und klanglos zu verzichten, könne sich Berlin als Kulturstandort nicht leisten, sagte Co-Organisator Holger Werner.

Zuvor hatte der "Tagesspiegel"-Newsletter "Checkpoint" darüber berichtet. Eine Demonstration unter dem Motto "Lasst uns Silvester retten" sei schon angemeldet, eine Bühne und ein Riesenrad organisiert.

Auch ein großes Feuerwerk soll es geben. Mit Details wollen sich die Organisatoren voraussichtlich schon bald an die Öffentlichkeit wenden.

Hinter dem Bündnis steht unter anderem der Verein Warriors. Im Frühjahr 2022 hat er am Brandenburger Tor ein großes Solidaritätskonzert für die Ukraine organisiert, wie Werner erzählt, der damals federführend dabei war.