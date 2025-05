Einziger Auftritt in Deutschland: Kult-Komiker Ricky Gervais kommt nach Berlin

Alles in Kürze

Ricky Gervais (63) ist für seinen bissigen und schonungslosen Humor bekannt. © Charles Sykes/Invision/dpa

Am 6. September 2025 wird der Comedian sein neues Programm "Mortality" in der Uber Arena in Berlin präsentieren. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr.

Der wortgewandte Entertainer, der bereits 2023 in der Mehrzweckhalle auftrat, ist ein Hans Dampf in allen Gassen.

Fünfmal moderierte Gervais die Golden-Globe-Gala und gab Hollywood-Stars wie Charlie Sheen (59) und Mel Gibson (69) einen mit.

Der Durchbruch gelang dem Meister des britischen Humors als selbstverliebter und blasierter Büroleiter in der TV-Comedy-Serie "The Office", für den er 2024 einen Golden Globe abräumte.

Zuvor hielt er sich mit Nebenjobs über Wasser und landete beim Radio. Später tourte er immer wieder als Stand-up-Comedian um die Welt, schrieb erfolgreiche Kinderbücher. Auch als Regisseur und Drehbuchautor machte sich der 1961 als jüngstes Kind einer Arbeiterfamilie geborene Gervais einen Namen. So verfasste er eine Folge der "Simpsons".