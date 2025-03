09.03.2025 18:44 Endlos-Schlange am Alex: Was ist denn da los?

Von Christoph Carsten

Berlin - Wer am Samstag und Sonntag am Berliner Alexanderplatz unterwegs war, konnte vor der Snipes-Filiale eine lange Schlange beobachten. Vor allem junge Leute reihten sich geduldig ein. Was war da los? In der Filiale des Streetwear-Shops Snipes am Alexanderplatz konnten Fans am Wochenende den Rapper Ufo361 (36) treffen. © privat Für das Getümmel vor dem Streetwear-Geschäft sorgte der Berliner Rapper Ufo361, der am Wochenende gleich zweimal zu einem "Meet and Greet" geladen hatte. Der Hip-Hop-Star aus Kreuzberg machte seine ersten Schritte als Sprayer bei der Graffiti-Crew "THC" und hat mittlerweile zahlreiche Top-Ten-Alben auf seinem Konto. Gleich viermal landete er an der Spitze der Charts. Bei Snipes kehrte Ufo361 zurück zu seinen Wurzeln und sprühte vor den Augen seiner Anhänger ein großes "Ufo361" an die Scheibe des Geschäfts. Hunderte Fans kamen schon vor dem offiziellen Beginn um 14 Uhr zum Alexanderplatz, um ihr Idol nicht zu verpassen. Trotz seiner Erfolge als Musiker ging Ufo361 in den vergangenen Jahren weiter hin und wieder seiner Graffiti-Leidenschaft nach. Wegen illegaler Sprühaktionen wurde der Rapper in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von rund 60.000 Euro verurteilt. Bei Snipes verewigte Ufo sich mit einem Graffiti. © Screenshot/Instagram/ufo361 (Bildmontage) Ufo361 wuchs in Berlin-Kreuzberg auf. © Gerald Matzka/dpa Am Sonntagabend ist Ufo361 auf seiner "Ich bin 10 Berliner"-Tour in der Columbiahalle in Berlin zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Titelfoto: privat