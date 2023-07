Großeinsatz der Berliner Feuerwehr beim Erlebnistag 2023

Berlin - Die Feuerwehr in Berlin öffnet nach vier Jahren wieder die Pforten und lädt am 9. Juli zum Erlebnistag ein. Auf dem ehemaligen Flughafengelände Tegel versprechen die Veranstalter besondere und vielfältige Einblicke.

Gäste bekommen zudem einen Blick in die Notfallannahme und -bearbeitung der Leitstelle. Die Berliner Forsten, die Stadtreinigung, die Wasserbetriebe und die Flughafenfeuerwehr BER präsentieren sich zudem ebenfalls vor Ort.

"Die einzelnen Fachabteilungen, aber auch andere Institutionen der Stadt stellen sich vor. Zum einen kann man sich die Zugangswege zur Berliner Feuerwehr aufzeigen lassen, zum anderen gibt die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Einblicke in die Ausbildung zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann. Auch der Bereich Rettungs- und Notfallmedizin stellt sich vor."

Nach Angaben der Feuerwehr werden circa 20.000 bis 25.000 Besucher erwartet, die drinnen wie draußen eine Menge Aktivitäten vorfinden werden. Herr Plötz vom Stab Kommunikation, verriet gegenüber TAG24 auch, welche Angebote es an dem Tag genau geben wird.

Als erste Feuerwehr der Welt testete die Berliner Feuerwehr ein elektrisch betriebenes Löschfahrzeug im Einsatzbetrieb (das eLHF). © Berliner Feuerwehr

"An jedem Stand und auf jeder Bühne gibt es individuelle Highlights. Zum Beispiel die Vorführung der Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie", lässt Pötz wissen.

Das sind unter anderem die Blaulichtshow "Rettung aus einem verunfallten Pkw" und die Vorführung "Brandbekämpfung" der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde. Untermauert wird dies von kulinarischen Angeboten und musikalischen Darbietungen.

Außerdem sollen dort ganz besondere Fahrzeuge vorgestellt werden. Wie es in dem Instagram-Post heißt, liege den Brandbekämpfern die Zukunft am Herzen. Deshalb können Neugierige, egal ob groß und klein, einen Blick in die "Einsatzfahrzeuge mit alternativen Antrieben" wagen.

Da der diesjährige Erlebnistag auch für die Feuerwehr Berlin eine neue Größenordnung erreicht, sei das Event mit den bisherigen Tagen der offenen Tür nicht zu vergleichen.

Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, kann am 9. Juli ab 10 Uhr zur Urban Tech Republic, ZKS-I am Flughafen Tegel 1. Im Beitrag wird um Folgendes gebeten: "Bitte nutze öffentliche oder alternative Verkehrsmittel." Eine Anreise mit dem Auto sei nicht möglich. Zudem sei "am Erlebnistag 2023 ab dem S+U-Bahnhof Jungfernheide Richtung Urban Tech Republic die Buslinie 109 enger getaktet".