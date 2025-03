Es ist final: Harald Juhnke bekommt eigenen Platz am Kurfürstendamm

An der Ecke Kurfürstendamm/Uhland- und Grolmannstraße soll deshalb das Straßenschild stehen, das künftig an ihn erinnert. Der genaue Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.

Das Schild mit der Aufschrift "Harald-Juhnke-Platz" ist bereits angefertigt worden. © Joerg Carstensen/dpa

Die FDP in Charlottenburg-Wilmersdorf hat das Schild mit der Aufschrift "Harald-Juhnke-Platz" aber schon anfertigen lassen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bezirksparlament, Felix Recke-Friedrich, präsentierte es am Nachmittag an Ort und Stelle und später auch in der Bezirksverordnetenversammlung.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) hat die Pläne für den Harald-Juhnke-Platz ausdrücklich begrüßt. "Berlin wird mit dem Harald-Juhnke-Platz am Kudamm dazu beitragen, dass der großartige Schauspieler und sein Lebenswerk nicht vergessen werden", sagte er.

Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Er wurde 1929 in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren und startete früh eine Karriere als Schauspieler.