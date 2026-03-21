Fahnen, Wappen, Wimpel: Neue Ausstellung über "Die Entsorgung der DDR-Staatssymbole"

Berlin - Nach dem Ende der DDR verschwanden Fahnen, Staatswappen, Orden und andere Symbole des Staates schnell aus der Öffentlichkeit. Das DDR Museum in Berlin-Mitte will mit einer Sonderausstellung daran erinnern.

Relikte einer vergangenen Zeit: An die früheren Symbole der DDR erinnert eine neue Ausstellung. © Jens Kalaene/dpa

Was zuvor die politische Ordnung repräsentierte, verlor innerhalb kurzer Zeit seine Funktion, wie das Museum mitteilte. "Als am 2. Oktober 1990 um Mitternacht die DDR aufhörte zu existieren, wurden auch ihre Symbole zu Relikten."

Embleme wurden abgeschraubt, Denkmäler abgebaut. "Vieles landete im Sperrmüll-Container, anderes auf Flohmärkten oder in privaten Schubladen." Manches kam über Umwege später ins Museum.

Diesem Teil der deutsch-deutschen Geschichte widmet sich die Ausstellung mit dem Titel "Ein Land im Container – Die Entsorgung der DDR-Staatssymbole".