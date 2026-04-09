Kultige Berliner Magenbitter-Marke Mampe bekommt eigenes Museum: Was ein Pudel damit zu tun hat

Florian Löhlein ist Geschäftsführer der Mampe Spirituosen GmbH. © Jens Kalaene/dpa

In der Manufaktur in Kreuzberg entsteht ein Ausstellungsbereich mit Objekten aus fast zwei Jahrhunderten Geschichte. Anfang Juli soll es losgehen, wie Geschäftsführer Florian Löhlein der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Eintritt sei kostenlos, Interessierte könnten unter der Woche zwischen 10 und 18 Uhr vorbeikommen, samstags zwischen 12 und 18 Uhr.

"Wir machen die uralten Rezepte live vor Ort", so Löhlein. Wer vorbeikomme, könne also auch gleich etwas probieren oder kaufen.

In der Ausstellung gezeigt werden unter anderem originale Möbelstücke aus den historischen Mampe-Stuben, Aschenbecher, Gläser und Wandbilder aus den Kneipen und Bars, alte Fotos und eine Kopie der Approbationsurkunde von Carl Mampe. Insgesamt 330 Objekte gibt es den Angaben nach zu sehen.

Kuratorin der Ausstellung ist Karin Erb. Aus Neugier begann die Pädagogin sich vor 25 Jahren für Mampe zu interessieren, führte Gespräche mit Zeitzeugen und sammelte Mampe Objekte, die sie schließlich privat ausstellte. "Es startete 2007 in meiner Wohnung", erzählt sie. Irgendwann sei die Nachfrage so groß gewesen, dass sie die Objekte in einer Ladengalerie ausstellte. Nach einer Pause soll die Sammlung nun in der Mampe Manufaktur zu sehen sein. Es sei toll, so alte Geschichte wieder zum Leben zu erwecken, sagt Erb.

Der Berliner Sanitätsrat Carl Mampe entwickelte in den 1830er Jahren einen Magenbitter, der gegen Cholera helfen sollte, und später als Likör vertrieben wurde. Aus dem Geschäft entwickelte sich eine Spirituosenmarke mit mehr als 70 Produkten. Ein weißer Elefant ist bis heute das Logo.