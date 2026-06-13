Viel zu entdecken: Berliner hat ein neues Museumsquartier am Hauptbahnhof

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In unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs gibt es ein neues Museumsquartier.

Von Mia Bucher

Berlin - In unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs gibt es ein neues Museumsquartier.

Wo früher die Berliner Mauer verlief, gibt es heute viel zu entdecken.
Wo früher die Berliner Mauer verlief, gibt es heute viel zu entdecken.  © Annette Riedl/dpa

Das Museum für Naturkunde, der Hamburger Bahnhof, das Futurium und das Medizinhistorische Museum der Charité haben sich zur "MuseumsMeileMitte" zusammengeschlossen.

Gefeiert wird das am Samstag mit einem Nachbarschaftsfest, inklusive freiem Eintritt in alle vier Museen. Es gibt Workshops, Rundgänge, Suchspiele oder Filmprogramme.

Die Museen liegen etwa zehn bis 15 Gehminuten voneinander entfernt. Die Einrichtungen zögen schon heute jährlich zwei Millionen Menschen in die Gegend, hieß es in der Mitteilung. In Zukunft soll es gemeinsame Veranstaltungen und Formate geben.

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Entlang der ehemaligen Berliner Mauer entstehe mit der Nachbarschaft, mit Institutionen und Unternehmen "ein Quartier, das die Zukunft der Stadt aktiv mitgestaltet", teilte Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs, mit.

Die historische Zäsur habe dazu geführt, dass sich nur punktuell städtisches Leben habe entwickeln können. "Bis heute wirkt das Quartier stellenweise fragmentiert und wenig verbunden – und genau darin liegt sein besonderes Potenzial."

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

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