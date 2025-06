Karneval der Kulturen zieht auf neuer Route in den Osten Berlins

Berlin - Zum Berliner Karneval der Kulturen an diesem Wochenende werden wieder Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Es gibt viel Bewährtes - aber auch eine große Neuerung.

Alles in Kürze

Der Berliner Karneval der Kulturen zieht mit seiner Parade auf die Frankfurter Allee um. © Monika Skolimowska/dpa

Das Fest beginnt am Freitag (6. Juni) und dauert bis Pfingstmontag (9. Juni). Der traditionelle Umzug erfolgt am Pfingstsonntag.

Am Samstag gibt es zudem den Kinderkarneval der Kulturen. Der Umzug der Kinder startet am Mariannenplatz und mündet in ein buntes Familienfest im Görlitzer Park.

Das viertägige Stadtfest wird sich wie immer in Kreuzberg rund um den Blücherplatz abspielen. Auf drei Bühnen bieten etwa 830 Künstlerinnen und Künstler ein buntes Programm mit Musik, Theater und Performance. Rund 350 Stände mit Kunsthandwerk, Informationen sowie Speisen und Getränken gibt es.

Der als Höhepunkt geltende Umzug zieht in diesem Jahr nach Friedrichshain auf die Frankfurter Allee um. Es sei eine Chance, "neue Bilder in die imposante Straße zu bringen", sagte Anna-Maria Seifert, Co-Leiterin des Karnevals der Kulturen, der Deutschen Presse-Agentur.