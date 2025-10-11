Konzerte in Berlin erinnern an verstorbene Anna R.: Viele Wegbegleiter auf der Bühne

Berlin - Rund ein halbes Jahr nach dem Tod von Anna R. (†55) soll bei zwei Konzerten in der Berliner Columbiahalle an die Rosenstolz-Musikerin erinnert werden.

Bekannt wurde Anna R. (†55) als Frontfrau der Band Rosenstolz. © Patrick Pleul/dpa

Sie arbeitete an einem neuen Album und wollte auf Tour gehen, doch dann starb die Rosenstolz-Sängerin überraschend im März.

Am Sonntag und Montag treten dort mehrere Musiker auf, um das letzte Album von Anna R. zu würdigen. Die Sängerin hatte an den Liedern noch bis kurz vor ihrem Tod gearbeitet.

Das Album "Mut zur Liebe" war am Freitag erschienen. Anna sei "ausgesprochen stolz auf ihr zweites Soloalbum" gewesen und habe dessen Live-Umsetzung kaum abwarten können, heißt es auf ihrer Instagram-Seite.

Auf dem Tourplan hätten mehr als zwei Dutzend Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestanden. "Der krönende Abschluss sollte in der Berliner Columbiahalle über die Bühne gehen", heißt es in der Nachricht.

Bereits zu Zeiten von Rosenstolz sei sie dort immer wieder aufgetreten. Anna habe sich darauf besonders gefreut.