Wie ich einmal einen Polizisten im Film spielte und beinahe selbst verhaftet wurde

Berlin - Der Film "Fictional Healing" ist Teil der gleichnamigen Ausstellung des Berliner Filmemachers und Künstlers Daniel Hopp (38), die ab Samstag im Kunsthaus Hamburg zu sehen ist. Eine Nebenrolle in dem Film spielt TAG24-Redakteur Christoph Carsten, der hier von seiner ungewöhnlichen ersten Erfahrung bei einem Filmdreh berichtet.

Der Dreh bringt TAG24-Redakteur Christoph Carsten an seine Grenzen. © Courtesy der Künstler/ania maria wanda

In seinem Traum habe der Filmpolizist genauso ausgesehen wie ich, erklärt Hopp am Telefon. Der Anruf kommt überraschend, schließlich habe ich den Künstler nur einmal anlässlich einer Ausstellung interviewt. "Du musst keine Erfahrung haben, alles wird improvisiert", so der 38-Jährige.

Ich erfahre nur, dass in einem versteckten Verschlag am Berliner Ostbahnhof gedreht werden soll, der sonst von Obdachlosen als Schlafplatz genutzt wird. Trotzdem sage ich sofort zu. Wann hat man schon einmal so eine Chance?

Am Drehtag lege ich im Bahnhofs-WC meine Polizeiuniform an. Ich erfahre, dass es in der doku-fiktionalen Filmhandlung um den Kunstraub einer Skulptur geht, die Hopp und seine Komplizen an Orten wie dem Leopoldplatz oder dem Ostbahnhof für die gesellschaftlichen Außenseiter ausstellen wollen. Der Filmemacher war früher selbst drogenabhängig und wurde als "Intensivtäter" geführt.

In meiner Szene soll ich die Skulptur zusammen mit der Polizei-Chefin "verhaften". Herti ist ebenfalls Laiendarstellerin und ein echtes Original mit Berliner Schnauze ohne Standby-Knopf. Daniel Hopp erzählt, er kenne Herti vom Gassigehen. Auf die Frage, was für einen Hund er habe, antwortet er reserviert mit "Listenhund".

Der Kameramann stellt sich als "Pitti" vor - "von Pitbull", fügt er hinzu und bellt mir plötzlich laut ins Gesicht. Ich erschrecke mich, doch Pitti lacht nicht. Ich muss daran denken, wie Hopp im Interview erzählte, er gebe jedem eine Chance - sogar mit verurteilten Mördern habe er zusammengearbeitet. Dann ist da noch der Lichtmann, dessen Name ich nicht erfahre. Er sieht aus wie die hanseatische links-alternative Version von Kid Rock.