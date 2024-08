Lange Nacht der Museen lockt mit Geheimnissen und Rätseln

Berlin - Mit rund 750 Veranstaltungen startet am Samstag (18 Uhr) unter dem Motto " Berlin Secrets" die Lange Nacht der Museen.

© Fabian Sommer/dpa

Die 75 teilnehmenden Häuser wollen dieses Jahr Geheimnisse in der Hauptstadt lüften. Bis 2 Uhr am Sonntagmorgen plant der Veranstalter Kulturprojekte Berlin, "mysteriöse, gruselige und auch pikante Objekte" in den Vordergrund zu rücken.

Mit einem Ticket für 18 Euro (ermäßigt: 12 Euro) bekommen Besucherinnen und Besucher Eintritt für Ausstellungen, Workshops, Sonderführungen oder DJ-Sets.

Einige Häuser wollen verborgene, sonst nicht zugängliche Bereiche öffnen.