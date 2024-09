Legendärer Berliner Club Watergate macht dicht: "Party ist vorbei"

Berlin - Nach 22 Jahren hat es sich ausgetanzt: Der Berliner Club Watergate an der Oberbaumbrücke in Kreuzberg schließt zum Jahresende seine Pforten.

Das Watergate an der Oberbaumbrücke in Kreuzberg liegt direkt an der Spree. (Archivbild) © Wolfgang Kumm/dpa

Auf Instagram gaben die Betreiber am Dienstag bekannt, dass sie den Mietvertrag nicht verlängern und damit Ende Dezember endgültig Schluss ist für den Club mit der exponierten Lage direkt an der Spree.

Unter "einer ökonomischen Betrachtung und einer ehrlichen Beurteilung der aktuellen Situation" sei dies die "einzig sinnvolle und verantwortungsvolle Entscheidung", hieß es.

Den Schritt begründeten die Betreiber unter anderem mit hohen Mieten, Inflation, Kostensteigerungen und einem veränderten Ausgehverhalten der Post-Covid-Generation.

Am Ende des Statements hieß es: "Die Party ist vorbei - lang lebe die Party!"

Das "Final Closing" will der legendäre Club an der Falkensteinstraße an Silvester feiern. Bis dahin dürften sich Partygänger auf ein "Booking der Superlative" freuen.