Nanu, Neukölln will Schmuddel-Image mit deutschlandweiter Kampagne aufpolieren

Berlin - Berlins berüchtigter Bezirk Neukölln will mit einer am Dienstag deutschlandweit gestarteten Kampagne sein Image aufpolieren. Mit welchen Mitteln das gelingen soll?

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (39, SPD) stellte die Neukölln-Kampagne "Mach dir dein eigenes Bild" vor. © Jens Kalaene/dpa

"Mag sein, dass manche unseren Bezirk auf Kriminalität und Verwahrlosung reduzieren. Wir erleben tagtäglich, wie Neukölln pulsiert und lebt mit seiner einzigartigen Kunst- und Kulturszene", so Bezirksbürgermeister Martin Hikel (39, SPD).

Wie das Bezirksamt Neukölln mitteilte, sind etliche Plakate mit der Botschaft "Mach dir dein eigenes Bild" an Bahnhöfe, Haltestellen und Straßenkreuzungen in der Kraussenstraße sowie in der Leipziger Straße in Berlin, aber auch in München, Dresden, Leipzig, Hamburg, Köln und Frankfurt am Main an mehr als 130 Standorten bis zum 2. Juni auf Werbetafeln zu sehen.

Jenseits von Schlagzeilen und Klischees will sich der Bezirk in neuem Gewand zeigen. Dazu werden vier Motive verwendet, die vier Kultur- und Kunststandorte im Bezirk in den Fokus rücken. Kombiniert werden diese Orte mit Schnipseln von Schlagzeilen, die an Formulierungen aus der Boulevard-Presse angelehnt sind.

"Kommt her und macht euch euer eigenes Bild. Neukölln bietet Kunst, Kultur, Gastronomie und sehenswerte Architektur. (...) Neukölln ist unerwartet und authentisch, jeden Tag", so Hikel.