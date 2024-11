Leben am Kottbusser Tor: "stern TV"-Reporterin bei Verhaftung von mutmaßlichem Mörder dabei

Berlin - Mitten an das berüchtigte Kottbusser Tor nach Berlin ist "stern TV"-Reporterin Nadja Pia Wagner für einen Selbstversuch gezogen und wurde von Anwohnern in einen mutmaßlichen Mord verstrickt.

Ein 26 Jahre alter Mann ist im vergangenen Juni im Zwischendeck des Berliner U-Bahnhofs Kottbusser Tor erstochen worden. © Fabian Sommer/dpa

"Wie gefährlich ist es dort wirklich?", fragte sich die Münchnerin, als sie für eine Woche in eine Wohnung nahe der Kotti Wache einzog.

Ihr erster Eindruck vom Kreuzberger-Kiez: "Bisschen Ghetto", Verkehrslärm, Straßenhändler, Dreck, Menschenmassen und schon schlug ihr eine Wolke aus Urin entgegen, als sie ihre neue Haustür öffnete.

Die Wohnung selbst: 490 Euro warm und gemütlich eingerichtet. Doch ein Blick vom Balkon zeigte ihr den Balanceakt zwischen Drogendealern und dort lebenden Familien.

Der "Kotti" zählt zu den sieben kriminalitätsbelasteten Orten Berlins. Während ihrer Woche in der Hauptstadt sprach die Reporterin unter anderem mit Jacky (39), deren Heimat seit ein anderthalb Jahren die Straße sei.

Jackys ganzes Leben passe in zwei Plastiktüten. Ihr Freund sei im Gefängnis, ihre vier Kinder in der Obhut des Jugendamtes. Seit sie 13 Jahre alt ist, sei sie heroinsüchtig und habe aus diesem Grund keinen Kontakt mehr zu ihren in der Hauptstadt lebenden Eltern.

Trotz all der Probleme, die das Viertel rund um den "Kotti" hat, lebe Sirin M. seit 15 Jahren hier und wolle insbesondere wegen der Solidarität und Hilfsbereitschaft unter den dort lebenden Menschen nicht weg, wie die Deutsch-Türkin sagte. Hassliebe, so beschreibt sie das Gefühl zu ihrem Kiez.