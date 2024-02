Protest bei Berlinale-Eröffnung: Klares Zeichen gegen die AfD

Topmodel Papis Loveday (47) positioniert sich auf dem roten Teppich gegen Rassismus. © Hannes P Albert/dpa

Schauspielerinnen wie Jella Haase (31) und Katja Riemann (60) riefen am Donnerstagabend in Berlin "Defend Democracy" ("Verteidigt die Demokratie"). Dazu hielten sie Handylichter in die Luft. Organisiert war die Aktion vom Filmfestival selbst.

"Mit der Ablehnung der AfD hat sich die Berlinale klar gegen den Rechtsextremismus in Deutschland positioniert.

Am Eröffnungsabend lädt die Berlinale eine Gruppe von Filmemachern auf den roten Teppich ein, um ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und ein friedliches Miteinander zu setzen", hieß es in einem Statement.