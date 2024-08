Rentnerin aus Berlin bekämpft Rassisten mit der Spraydose

"FCK Antifa" ist an der rechten Tunnelwand zu lesen. Die Berlinerin stoppt, macht mit ihrer kleinen Digitalkamera ein Foto und holt eine Spraydose aus dem Stoffbeutel. Nur eine halbe Minute später ist "Für Antifa" an der Wand zu lesen.

Irmela Mensah-Schramm prüft im Vorbeigehen, was an den Betonwänden links und rechts zu lesen ist. Sie sucht nach rechtsextremistischen Sprüchen oder rassistischen Parolen.

Ihre Arbeit dokumentiert die Rentnerin akribisch. © Christophe Gateau/dpa

"Ich bin jetzt auf einem Stand von über 95.400 Aufklebern", lautet ihre beachtliche Bilanz. "Ich zähle aber erst seit 3. Januar 2007."

Sämtliche Aktivitäten dokumentiert sie im Bild - 149 Leitz-Ordner sind inzwischen voll und stehen in ihrem Schlafzimmer. "In der Woche bin ich garantiert viermal weg", erzählt die Seniorin, die für ihr Engagement zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat.

Auf einer Deutschlandkarte hat sie mit roten Punkten die Orte markiert, in denen sie auf ihrer Mission schon gewesen ist: dicht an dicht von Schleswig-Holstein bis Bayern. "Regelmäßig bin ich in Vetschau im Spreewald, in Königs Wusterhausen, Rathenow und in Berlin zum Beispiel in Rudow und Frohnau."

Aber es gibt auch unangenehme Erlebnisse: bedrohliche Situationen oder etliche Anzeigen, die gegen sie gestellt wurden. Manchmal trifft sie auch auf diejenigen, deren Parolen sie üblicherweise beseitigt.

"Am U-Bahnhof Rudow in Neukölln war mal eine Gruppe Nazis, und es gab auch frische Aufkleber. Ich bin dabei, die abzumachen, da kommt ein Nazi und klebt einen neuen ran", erzählt sie. "Da habe ich gesagt: 'Der kommt auch ab.' Da war der ganz baff."