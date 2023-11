Sie erfand Pittiplatsch: Inge Trisch (†89) gestorben

Inge Trisch (†89) hat unter anderem den beliebten kleinen Kobold Pittiplatsch entwickelt, der ab 1962 beim Sandmännchen zu sehen war. © Daniel Reinhardt/dpa

Die Autorin starb Mitte November im Alter von 89 Jahren, wie ihr Sohn Thomas Trisch der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Inge Trisch wurde am Mittwoch in Berlin beerdigt. Zuvor hatte die Zeitschrift "Superillu" berichtet.

Trisch schuf den kleinen braunen Kobold Pittiplatsch in einem Team für das DDR-Fernsehen. Am 17. Juni 1962 hatte "Pitti" seinen ersten TV-Auftritt - beim Sandmännchen in der Schneiderstube von Meister Nadelöhr.

Er war frecher als andere Figuren und erlaubte sich Streiche. Damit wurde er zum Liebling vieler Kinder.

Als Redakteurin beim DDR-Fernsehen ersann die studierte Lehrerin Trisch noch andere TV-Lieblinge.