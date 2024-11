Theaterstück über Stasi-Spionin kommt nach Berlin: Darum ist diese Aufführung so besonders!

Berlin - Das Doku-Theaterstück "Monika Haeger - Inside Stasi" von Nicole Heinrich erzählt vom Verrat und dem Doppelleben einer Stasi-Spionin - und wirft Fragen auf, die aktueller nicht sein könnten. Im Gespräch mit TAG24 verriet die Regisseurin, warum der Aufführungsort in Berlin so besonders ist.

Nicole Heinrich wird beim Studieren von Akten auf die damalige Spionin aufmerksam - und ist fasziniert. Dann stößt sie auf ein Fernseh-Interview, das Haeger im Jahr 1990 dem ARD-Magazin "Kontraste" gab. "Sie sah so unscheinbar aus. Man fragte sich: Wie kann so jemand so böse sein?", fragt Heinrich.

Schauspielerin Anja Kimmelmann spielt die Stasi-Spionin Monika Haeger. © Nicole Heinrich (Bildmontage)

Dabei sieht die Regisseurin ihre Protagonistin durchaus nicht nur als Täterin, sondern auch als Opfer ihrer Umstände. Monika Haeger wurde früh von der Mutter verstoßen und wuchs fortan in den berüchtigten Kinderheimen des sozialistischen Staates auf.

"Sie hat den Verrat von klein auf gelernt", betont Nicole Heinrich, die selbst Tochter von DDR-Flüchtlingen ist.

Besonders wichtig sind der Theatermacherin deshalb auch die Vorstellungen für Schulklassen, die das Stück in einer altersgerechten Fassung zeigen. Viele Kinder und Jugendliche würden dadurch erstmals etwas über dieses Kapitel der Geschichte erfahren. "Es ist schade, dass viele Schüler gar nicht wissen, was in ihrer eigenen Stadt passiert ist", so Heinrich.

Mit der Inszenierung ihres Stückes in der ehemaligen Stasi-Zentrale im Rahmen der Feierlichkeiten zu 35 Jahre Mauerfall will Heinrich den geschichtsträchtigen Räumen "ein Stück Demokratie zurückgeben". Sie ist überzeugt: "Mielke und Honecker würden sich im Grabe umdrehen."

Aufgeführt wird "Monika Haeger - Inside Stasi" am Samstag, 9. November, ab 19 Uhr, und am Sonntag, 10. November, ab 16 Uhr, in Haus 22 der ehemaligen Stasi-Zentrale an der Ruschestraße 103. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um eine kurze Anmeldung per Mail an: stasi-theater@web.de. Weitere Infos unter: nicoleheinrich.com.