Wegen Infekt: Vicky Leandros verschiebt Berlin-Konzert

Vicky Leandros (72) verschiebt ihr geplantes Berlin-Konzert wegen eines Infekts. © Bodo Schackow/dpa

"Aufgrund des anhaltenden Infekts der Künstlerin und der ärztlichen Verordnung, ihre Stimme zu schonen", müsse das Konzert am Donnerstag (31.10.) in Berlin verschoben werden, teilte das Management am Mittwoch mit.

Ein Konzert in Salzburg war schon am Montag kurzfristig abgesagt worden.

"Die Künstlerin bedauert dies zutiefst", hieß es. Sie freue sich aber, das Berliner Konzert am 3. Dezember nachzuholen.

Alle Tickets behalten laut Management für das Nachhol-Konzert im Tempodrom ihre Gültigkeit. Das Konzert in Berlin ist nach aktuellem Stand dann laut Semmel Concerts der letzte Termin der letzten großen Konzerttournee von Leandros.

Am 30. November gibt es noch ein Konzert in der Kölner Philharmonie.