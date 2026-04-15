Kurioses Projekt in Berlin: Eichhörnchen wechseln Straße künftig per Seil

Berlin - In Marzahn gibt es jetzt eine ungewöhnliche Hilfe für Tiere: Über die Kohlisstraße wurde am Dienstag eine sogenannte "Luftbrücke" für Eichhörnchen gespannt. Ziel des Projekts ist es, den Tieren eine sichere Überquerung der stark befahrenen Straße zu ermöglichen.

Ein Eichhörnchen-Kuscheltier hat die neue Querungshilfe eingeweiht. Schon bald sollen auch die echten Hörnchen die Straße sicher überqueren können. © Ursula Bauer/aktion tier

Hinter dem Projekt steckt "aktion tier", die das Seil gemeinsam mit dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf installiert hat. Das rund vier Zentimeter starke Spezialseil ist in etwa neun Metern Höhe zwischen zwei Bäumen befestigt.

Damit die Eichhörnchen die neue Überquerungshilfe überhaupt entdecken, sollen sie mit Futter dazu animiert werden. An beiden Enden hängen kleine Kästen mit Nüssen und Kernen, die von einer Anwohnerin regelmäßig befüllt werden sollen.

Das Ziel ist es, mehr Sicherheit für die Waldbewohner zu schaffen. Denn die Kohlisstraße gilt als stark befahren – für kleine Tiere wird die Überquerung schnell lebensgefährlich. Der nahegelegene Park mit altem Baumbestand, ein Teich und grüne Wohnhöfe bieten zwar ideale Lebensbedingungen, doch die Straße trennt die Lebensräume voneinander.

Auch technisch wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Das Seil ist witterungsbeständig, reißfest und so befestigt, dass die Bäume keinen Schaden nehmen. Ein leichter Durchhang sorgt dafür, dass sich die Konstruktion im Wind natürlich bewegen kann.