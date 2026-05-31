Party ohne Promille: Open Air serviert Tee statt Alkohol

Berlin - Alkoholfreie Partys und Veranstaltungsformate stoßen in Berlin auf wachsendes Interesse. An der Spree startet deshalb ein alkoholfreies Open-Air-Format.

Bei dem Partyformat stehen Musikgenuss und Gemeinschaft im Mittelpunkt. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa

Vor allem jüngere Menschen lehnten Alkoholkonsum teilweise grundsätzlich ab, erklärte Sprecherin Emiko Gejic, von der Clubcommission Berlin. Auch im Berliner Funkhaus wird dieser Trend aufgegriffen.

Dort startet das Unternehmen Circadian unter dem Namen "Amphitheatre" ein alkoholfreies Open-Air-Format direkt an der Spree, das sich eher an Listening Bars als an klassischen Clubnächten orientieren möchte.

Statt Bier und Schnaps wird dort kalter Tee serviert. "Es ist kein Partyort", sagte Circadian-Gründer Mahmoud Abdelhafez. Man verstehe das Ganze mehr als ein Hörerlebnis unter freiem Himmel.

Besuchern soll ermöglicht werden, "das Wasser und die Natur zu erleben" und in ruhiger Atmosphäre zusammenzukommen, erklärte Abdelhafez.

Junge Menschen seien durch Krisen, Kriege, Klimawandel oder wirtschaftliche Unsicherheit zunehmend psychisch belastet. Deshalb werde gezielt nach Community-Spaces gesucht, die einen sicheren Rahmen zum Zusammenkommen schaffen.