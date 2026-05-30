30.05.2026 10:07 Zoff um "Nius"-Werbung in Berlin: BVG-Plakate sorgen für Streit

In Berlin stößt die Werbekampagne des rechtspopulistischen Online-Portals "Nius" in BVG-U-Bahnen und am Hauptbahnhof auf deutliche Kritik.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Eine Werbekampagne des rechtspopulistischen Online-Portals "Nius" sorgt derzeit in Berlin für heftige Diskussionen. Plakate des Portals hängen seit einigen Tagen in U-Bahn-Waggons der BVG sowie am Berliner Hauptbahnhof – und stoßen auf breite Kritik aus Politik und Medienbranche.

Die Berliner Verkehrsbetriebe stellen die Werbeflächen zur Verfügung, sind aber nicht für die Inhalte der Kampagnen verantwortlich, sofern diese bestimmte Richtlinien einhalten. (Archivfoto) © Michael Ukas/dpa Im Zentrum der Kampagne steht der Slogan: "Morgens um 6 schon wissen, was einem abends um 8 verschwiegen wird". Eine Online-Petition gegen die Plakate hat bereits mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Auch die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di kritisiert die Kampagne scharf. In einem offenen Brief an die Berliner Verkehrsbetriebe heißt es, "Nius" entziehe sich dem Pressekodex, verbreite Spaltung und betreibe gezielte Hetze gegen Minderheiten. Die BVG stehe hingegen für Offenheit und Vielfalt – die Werbung sei deshalb "kein guter Look" für die Berliner Verkehrsbetriebe.

BVG sieht keinen Anlass die Werbung abzulehnen, distanziert sich aber vom Inhalt