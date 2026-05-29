Technik-Fail: Deutscher Filmpreis unterbrochen

Berlin - Die Verleihung des Deutschen Filmpreises ist wegen technischer Probleme zeitweise unterbrochen worden.

Die Gäste verlassen während der Technik-Panne den Saal. © Christoph Soeder/dpa

Eine der Leinwände im Saal sei ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Filmakademie. Diese müsse nun repariert werden. Das Publikum durfte den Saal verlassen.

Die Verleihung wurde auch online übertragen, der Livestream setzte vorübergehend aus. Auf einer Einblendung war zu lesen: "Es geht gleich weiter!"

Nach circa einer halben Stunde - gegen 20.40 Uhr - konnte es weitergehen und damit auch die nächste Lola vergeben werden.

Den Preis für den besten männlichen Nebendarsteller krallte sich Michael Wittenborn (72, "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke") - dann eben mit Verzögerung.

Zur Verleihung waren rund 1900 Gäste geladen, es kamen Filmstars wie Senta Berger (85) und Iris Berben (75). Regisseur Wim Wenders (80) soll an dem Abend den Ehrenpreis erhalten. Mit den meisten Nominierungen ist das Drama "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski (42) ins Rennen gegangen.