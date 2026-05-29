Technik-Fail: Deutscher Filmpreis unterbrochen
Von Sabrina Szameitat, Julia Kilian, Johannes Kohlstedt
Berlin - Die Verleihung des Deutschen Filmpreises ist wegen technischer Probleme zeitweise unterbrochen worden.
Eine der Leinwände im Saal sei ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Filmakademie. Diese müsse nun repariert werden. Das Publikum durfte den Saal verlassen.
Die Verleihung wurde auch online übertragen, der Livestream setzte vorübergehend aus. Auf einer Einblendung war zu lesen: "Es geht gleich weiter!"
Nach circa einer halben Stunde - gegen 20.40 Uhr - konnte es weitergehen und damit auch die nächste Lola vergeben werden.
Den Preis für den besten männlichen Nebendarsteller krallte sich Michael Wittenborn (72, "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke") - dann eben mit Verzögerung.
Zur Verleihung waren rund 1900 Gäste geladen, es kamen Filmstars wie Senta Berger (85) und Iris Berben (75). Regisseur Wim Wenders (80) soll an dem Abend den Ehrenpreis erhalten. Mit den meisten Nominierungen ist das Drama "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski (42) ins Rennen gegangen.
Der Deutsche Filmpreis wird seit 19 Uhr im ARD-Livestream gezeigt und läuft ab 22.20 Uhr im TV. Ob dann auch die Panne gezeigt wird?
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa