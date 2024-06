Meine Rückkehr auf die Fanmeile: "Jetzt werden wir Weltmeister!"

Berlin - Ganze 14 Jahre ist mein letzter Besuch der Berliner Fanmeile jetzt schon her. Damals siegte die deutsche Nationalelf mit 1:0 gegen Ghana. Torschütze: ein gewisser Mesut Özil.

Deutschland macht gegen Ungarn vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Tausende Fans verfolgten in Berlin das Spiel auf Deutschlands größter Fanmeile. TAG24 war für Euch vor Ort. Ein Erlebnisbericht.

Zu meiner großen Überraschung musste ich jedoch nicht einmal fünf Minuten anstehen. Und auch zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule war noch jede Menge Platz. Das habe ich noch anders in Erinnerung.

Daher wusste ich auch: Pünktlich da sein ist die halbe Miete. Schon beim Eröffnungsspiel am Freitag gegen Schottland musste eine Stunde vor Anpfiff zwischenzeitlich der Eingang gesperrt werden. Zu voll. Das kannte sogar ich bei meinen nun doch seltenen Besuchen nicht anders.

Auch eine halbe Stunde vor Anpfiff ist noch jede Menge Platz, was aber auch am Wetter liegen kann. Erst jetzt hat der Regen aufgehört. Währenddessen versucht ein Chor die Stimmung einzuheizen. Damit auch alle beim Kassenschlager "Völlig losgelöst" oder "Tage wie diese" mitsingen können, wird unten der Text eingeblendet, dann kann es endlich losgehen.

Die Zeit vertreiben lässt sich mit dem ein oder anderen Bierchen. Drei sollten es am Ende werden. Zudem bieten die Essensstände mehr als nur überteuerte Pommes oder Currywurst an. Wer will, kann einen Döner (für acht Euro), aber auch Indisch oder Peruanisch essen.

Die Besucher haben sich mit Fanutensilien eingedeckt. © Joerg Carstensen/AFP

Die zwei Freundinnen aus Moabit und Pankow, die regelmäßig bei den Turnieren vorbeischauen, liegen ebenfalls richtig. Nur der etwas betrunkene Typ mit langen Haaren und Deutschland-Käppi neben mir ist da etwas weniger optimistisch. "Dit kann ja nichts werden mit diesen schei*pinken Trikots."

Das 1:0 durch Musiala können wir noch gemeinsam erleben, auch wenn ein Fan mit Deutschland-Afro ab und an die Sicht versperrt. Noch vor der Halbzeit hat er genug. Er will das Spiel lieber außerhalb der Fanmeile verfolgen: "Da is dit Bier billiger."

Die Stimmung ist gut. Konkrete Angaben, wie viele zur Straße des 17. Juni gekommen sind, gab es auch am Abend nicht. Mein Gefühl sagt aber: mehr als bei der Querdenker-Demo, denn jetzt spielt auch das Wetter mit. Es scheint sogar die Sonne.

Fangesänge bleiben dann aber doch eher Mangelware. Lediglich bei Toren wirken die Zuschauer - Achtung, Wortwitz - völlig losgelöst. Wenn schon nicht im Stadion, dann wird der beliebte Torjingle immerhin hier gespielt.

Der auf 24.000 Quadratmeter verteilte Kunstrasen verleiht dem größten Public Viewing in Deutschland eine gewisse Note. Dass sich das Publikum in all den Jahren nicht verändert hat, ist zumindest keine Neuigkeit. Jeder ist willkommen - ob mit oder ohne Fußballexpertise.

Nicht fehlen dürfen aber die Fanutensilien. Zahlreiche Fans sind mit Deutschlandfahnen, Nationaltrikots, Hüten, Ketten oder Perücken in Schwarz-Rot-Gold, mindestens aber mit Deutschland-Schminke im Gesicht gekommen. Auffällig ist: Je weiter es zum Brandenburger Tor geht, desto mehr hat die Gen Z die Oberhand. Vor allem Schüler geben den Ton an.

Sie sehen einen ungefährdeten Sieg. Gündogan macht in der 67. Minute den Einzug ins EM-Achtelfinale perfekt. Das nächste Sommermärchen kann und soll kommen. Zufrieden feiern Tausende Anhänger den Sieg. Ein Satz habe ich dann aber doch noch aufgeschnappt, kann allerdings nicht sagen, ob der Fan es ernst oder als Scherz gemeint hat: "Jetzt werden wir Weltmeister!"