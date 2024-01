La Ola für Traktoren: Kameraden protestieren gegen Bestrafung von Berliner Feuerwehrmann

Der Mann klatscht den vorbeifahrenden Bauern Beifall und startet eine Ein-Mann-La-Ola-Welle, um seine Sympathie auszudrücken. Im Hintergrund sind Sirenen und Blaulicht zu vernehmen, die von den Fahrzeugen in der Wache an der Roedernallee ausgehen.

Stein des Anstoßes ist ein YouTube-Video , in dem zu sehen ist, wie ein Feuerwehrmann in Berlin-Reinickendorf auf die Straße läuft, um eine Traktoren-Kolonne zu begrüßen, die am späten Abend des 14. Januar zur großen Abschlusskundgebung der Bauernproteste rollte.

In einem Video hat ein Feuerwehrmann aus dem hohen Norden dem Kameraden in Berlin die Unterstützung seiner Kollegen zugesichert. © Screenshot/TikTok/rheinmainstehtauf (Bildmontage)

Doch hierbei sollten die Verantwortlichen nicht die Solidarität seiner Kameraden unterschätzen, die bundesweit vorhanden zu sein scheint. Unter #laolaistkeinverbrechen gibt es Unterstützung von allen Seiten.

Ein Feuerwehrmann aus dem Norden Deutschlands wurde bei TikTok konkret und für seine Aussagen gefeiert.

"Wir werden bei Bestrafung des Kollegen zu Tausenden in Berlin erscheinen, um unsere Solidarität für den Kollegen und unseren Unmut gegen die Entscheidung zu zeigen", kündigte der altgediente Brandbekämpfer an.

Und dabei handele es sich nicht um eine Drohung oder Erpressung, "es ist ein Versprechen", wandte er sich direkt an den zuständigen Amtsleiter.

Auch die Politik bekam in dem Statement ihr Fett weg. "Falls Herr Özdemir oder Herr Habeck dieses Video sieht: Herr Özdemir, es ist kein Erpressungsversuch, und Herr Habeck, es ist bei Weitem auch nicht rechtsextremistisch", untermauerte der Feuerwehrmann.

Die angesprochenen Politiker sollten in Zukunft besser auf ihre Wortwahl achten, legte ihnen der Beamte nahe. "Jeder Grundschüler ist hier nicht annähernd so selten dumm wie Sie! 'Tschuldigung, aber das muss mal raus!", ätzte er, bevor er "liebe Grüße aus Hamburg und Schleswig-Holstein" in die Hauptstadt und an alle Mitstreiter sendete.