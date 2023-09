Lebende Fische aus Volkspark zu verschenken: Freitags startet Bezirksamt Abfisch-Aktion

Ein ungewöhnliches Angebot erwartet Fischliebhaber am kommenden Freitag (8. September) im idyllischen Volkspark am Weinbergsweg in Berlin-Mitte.

Von Mia Goldstein

Berlin - Ein ungewöhnliches Angebot erwartet Tierliebhaber am kommenden Freitag (8. September) im idyllischen Volkspark am Weinbergsweg in Berlin-Mitte. Der Bezirk verschenkt lebende Fische, die in Not geraten sind.

Im Seerosenteich im Volkspark Weinbergsweg herrscht Sauerstoffmangel. (Symbolbild) © 123rf/rusty426 Zwischen 11 und 13 Uhr haben Teichbesitzer erstmals die Möglichkeit, Goldfische und Karauschen (Schusterkarpfen) direkt aus dem Seerosenteich des Parks zu adoptieren, wie die Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann am Montag informierte. Die Rettungsaktion der in Not geratenen Fische kommt nicht von ungefähr. In der vergangenen Woche verschlechterte sich die Situation der Bewohner im Seerosenteich drastisch. Ein hoher Fischbestand, begleitet von starkem Regen und hohen Temperaturen, führte zu einem bedrohlichen Sauerstoffmangel im Wasser, wie es in der Mitteilung heißt. Demnach kämpften viele der Tiere an der Wasseroberfläche um Luft. Eine gemeinsame Rettungsaktion von Bezirksamt Mitte, Polizei und Feuerwehr konnte den Teich vor dem Umkippen bewahren. Dabei haben die Einsatzkräfte Fische entnommen und frisches Wasser eingeleitet.

Weitere Abfisch-Aktionen sind geplant