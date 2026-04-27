Löcher mit Bauschaum gestopft: Polizei stoppt völlig marode Rostlaube

Berlin - Die Aussage des Fahrers ist abenteuerlich: Die Polizei hat am Sonntagmittag im Westen Berlins ein stark beschädigtes Auto aus dem Verkehr gezogen.

Das Reifenprofil (rechts) hat auch schon bessere Tage gesehen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Ford Focus sei schon beim Vorbeifahren einer Streife wegen seines maroden Zustands aufgefallen, schrieben die Beamten auf Facebook.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten erhebliche technische Mängel fest. Das Auto war unter anderem stark verrostet, auch an tragenden Teilen sowie am Schweller und Unterboden.

Ein Schweller war nach Angaben der Polizei offenbar mit Bauschaum ausgebessert worden. Zudem wurden Mängel an Bremsen, Reifen, Beleuchtung und Lenkung festgestellt.

Nach Einschätzung der Polizei war das Auto nicht mehr sicher im Straßenverkehr unterwegs.