Er hat die "Bestie von Berlin" gesehen: "Es war etwas, was man nicht kannte"

Nur wenige Meter von seinem Zuhause entfernt traf Darryl Evans (37) auf die vermeintliche Löwin. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Es folgen aufregende 30 Stunden. Medien berichteten im Live-Ticker von der Löwen-Jagd, zahlreiche Zeugen wollen die "Bestie von Berlin", wie sie in den britischen Medien getauft wurde, gesehen oder gehört haben. Einer davon: Darryl Evans (37).



Der Deutsch-Amerikaner ist gerade auf Heimatbesuch, gönnt sich am Donnerstag noch einen Mitternachtssnack am Mexikoplatz, als er gegen halb eins direkt bei den Zehlendorfer Wespen - nur wenige Meter von seinem Zuhause entfernt - dem Tier begegnet. Knappe zwei Meter trennen ihn nur noch von "Berlins Most Wanted".

"Auf dem Nach-Hause-Weg habe ich ein Knurren gehört, etwas was ich noch nie gehört habe. So ein tiefes Knurren. Ich habe dann noch gesehen, wie ein großes Tier in Richtung Kleinmachnow gerannt ist, bin sofort umgedreht und in die andere Richtung weggerannt. So schnell bin ich schon lange nicht mehr gerannt", berichtet der 37-Jährige TAG24.

Dazu passt: Nur wenige Stunden zuvor wollen Zeugen die vermeintliche Raubkatze in Nikolassee entdeckt haben.

An einer Bushaltestelle begibt er sich in Sicherheit. Da der Fußballtrainer zwar Internet hat, nicht aber mit seiner amerikanischen Nummer im Ausland telefonieren kann, habe er erst seiner Mutter und dann noch in die Whatsapp-Freundesgruppe geschrieben. Sowohl ein Kumpel, als auch seine Mum alarmierten schließlich die Polizei.