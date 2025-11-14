100 neue Mietwohnungen - Berlins Molkenmarkt kehrt zurück!

Berlin - Hinter dem Roten Rathaus beginnt der Wiederaufbau der historischen Stadtmitte. Das heißt auch: Es entsteht Platz für den zerstörten Molkenmarkt.

Frühstens 2030 soll hier ein Quatier mit 100 Mietwohnungen stehen. © Jens Kalaene/dpa

"Wir wollen ein neues Stück Stadt schaffen, das sich gut in die Umgebung einbettet und mit Nachbarschaften verbindet", sagte Berlins Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt (65) gegenüber der B.Z.

Die ersten Bauarbeiten starten frühestens in zwei Jahren. Bis 2030 soll zwischen Molkenmarkt, Gruner- und Jüdenstraße ein Quartier mit 100 Mietwohnungen (50 Prozent zu 7 Euro/m²), Büros und Kultur entstehen.

Zudem soll das neue Viertel größtenteils autofrei bleiben, nur Behindertenparkplätze sind vorgesehen. Mieter können das gegenüberliegende Parkhaus nutzen.

Besonders interessant für Besucher wird der Keller des neuen Gebäudes an der Grunerstraße. Dort soll ein archäologisches Fenster entstehen, das die bei den Ausgrabungen gefundenen Relikte zeigt.

Darunter vor allem die Überreste eines Elektrizitätswerks von 1889, das damals die Hauptstadt mit Strom versorgte.