Schon wieder Sabotage am Görlitzer Park: Tor in Frust-Zaun beschädigt

Berlin - Der Görlitzer Park soll erstmals am Sonntag über Nacht seine Pforten schließen. Im Vorfeld haben sich Unbekannte wieder einmal an einem der Tore zu schaffen gemacht.

Ab Sonntagabend sollen die Tore im Görlitzer Park nachts schließen. © Britta Pedersen/dpa

Am Samstagmorgen stellten Beamte des Abschnitts 53 gegen 7 Uhr auf Höhe der Glogauer Straße ein beschädigtes Schwenktor fest, wie die Polizei mitteilte.

Demnach haben die Täter den unteren Halterungsbolzen des Tores mit einem Werkzeug durchtrennt.

Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall von Sachbeschädigung aufgenommen.

Es ist nicht der erste Akt von Vandalismus an dem umstrittenen Zaun rund um die Grünanlage in Berlin-Kreuzberg.