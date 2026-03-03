Nächster ver.di-Streik droht: Bald leere Regale in Berlin und Brandenburg?

Berlin - Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Tarifforderungen für mehr als 50.000 Beschäftigte im Großhandel von Berlin und Brandenburg beschlossen.

Ver.di fordert mehr Lohn für die Beschäftigten im Berliner und Brandenburger Großhandel. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Demnach sollen Löhne und Gehälter um monatlich 220 Euro steigen bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Bei den Ausbildungsvergütungen fordert ver.di eine Erhöhung um 200 Euro.

"Die Beschäftigten leiden weiterhin unter den stark gestiegenen Preisen", teilte Verhandlungsführerin Franziska Foullong mit.

"Es ist dringend nötig, dass die Beschäftigten im Großhandel eine Lohnerhöhung erhalten."

Wann die Verhandlungen mit den Arbeitgebern beginnen, ist noch offen. Die Friedenspflicht, in der keine Warnstreiks möglich sind, läuft laut ver.di noch bis Ende April.